



Палестинцы забросали израильский грузовик камнями, водитель ранен

Водитель израильского грузовика получил легкие ранения после того, как палестинцы забросали его камнями возле поселения Хават-Гилад в Самарии.



По данным экстренной службы "Спасателей без границ", водитель получил травму головы. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом2 сообщает, что ее медики везут 35-летнего водителя грузовика в медицинский центр Бейлинсон в Петах-Тикве.



Ранее израильский автобус был забросан камнями на шоссе 55, недалеко от палестинского города Аззун. Сообщается, что в этом инциденте никто не пострадал.