



Палестинцы, унижавшие религиозного еврея, освобождены из под стражи

Полиция сообщила, что двое подростков из Восточного Иерусалима, арестованные на прошлой неделе после публикации видео, на котором они пристают к мужчине в традиционной для религиозных евреев одежде и заставляют его целовать им руки и ноги, во вторник были отпущены под домашний арест.



Видео, снятое в Старом городе Иерусалима и размещенное на платформе видеохостинга TikTok 2 декабря, вызвало гневную реакцию, которая привела к аресту двоих палестинцев, 14 и 16 лет, а также к новым опасениям по поводу роли социальных сетей в разжигании ненависти со стороны палестинцев.



В заявлении полиции говорится, что Государственная прокуратура приняла решение отпустить двоих 14 и 16 лет под домашний арест на время расследования. Имена подозреваемых не разглашаются в соответствии с правилами, защищающими личность несовершеннолетних.



"Решение об отправке подозреваемых под домашний арест на ограничительных условиях никоим образом не говорит ни об их невиновности, ни о результатах расследования", — говорится в сообщении полиции.



Инцидент вызвал в обществе обеспокоенность тем, что социальные сети провоцируют всплеск насилия против израильтян со стороны палестинской молодежи в поисках интернет-славы.

