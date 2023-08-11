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Палестинцы бросали камни и коктейли Молотова в могилу Рахели
11.08.2023 17:08 Ирина Демьянова

Палестинцы бросали камни и коктейли Молотова в могилу Рахели

Палестинские бунтовщики бросали камни, стеклянные бутылки и бутылки с зажигательной смесью в евреев, молящихся у могилы Рахели в Вифлееме, пишет jpost.

На кадрах с места происшествия, которыми поделились в МАГАВ, видно, как палестинцы, некоторые в масках, швыряли камни внутрь гробницы, а также во встречный транспорт.

Сотрудники МАГАВ, действовавшие вблизи места происшествия, приняли меры, стреляя в ноги подозреваемым, а также применив ряд мер по разгону беспорядков.

После столкновения израильские силы арестовали одного подозреваемого в причастности к беспорядкам.

Подозреваемый, житель города Вифлеем, был задержан и будет привлечен к ответственности.

 

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