



Палестинцы бросали камни и коктейли Молотова в могилу Рахели

Палестинские бунтовщики бросали камни, стеклянные бутылки и бутылки с зажигательной смесью в евреев, молящихся у могилы Рахели в Вифлееме, пишет jpost.



На кадрах с места происшествия, которыми поделились в МАГАВ, видно, как палестинцы, некоторые в масках, швыряли камни внутрь гробницы, а также во встречный транспорт.



Сотрудники МАГАВ, действовавшие вблизи места происшествия, приняли меры, стреляя в ноги подозреваемым, а также применив ряд мер по разгону беспорядков.



После столкновения израильские силы арестовали одного подозреваемого в причастности к беспорядкам.



Подозреваемый, житель города Вифлеем, был задержан и будет привлечен к ответственности.



