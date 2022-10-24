



Пальба в Арава: ранены шесть человек

Полиция Израиля начала расследование инцидента со стрельбой в Арава после того, как в результате стрельбы были ранены 6 человек.



В центр 100 полиции Израиля поступило сообщение о стрельбе по группе людей, находившихся на территории комплекса в городе Арава.



В результате стрельбы были ранены шесть человек, двое из которых были эвакуированы в больницу "Зив" в Цфате в тяжелом состоянии, а четверо других - в больницу "Пория" в состоянии легкой и средней степени тяжести.



Сотрудники полиции Израиля прибыли на место происшествия, осмотрели место происшествия и собирают информацию на месте. В то же время на главных дорогах района были выставлены блокпосты.



На данном этапе расследование находится в самом разгаре, по подозрениям, подоплекой инцидента является конфликт между преступниками.



В социальных сетях публикуются подробности произошедшего.



Речь идет о группе из примерно 8 друзей, которые сидели на складе, принадлежащем бизнесу отца одного из них. Место - между Арава и Вади Салама в районе поля или плантации деревьев параллельно дороге № 804.



В какой-то момент, двое мужчин в масках вошли на территорию комплекса и открыли огонь.



Позднее в поле был обнаружен загоревшийся автомобиль, который, вероятно, использовался стрелявшими.