



Пальба и взрыв: попытка криминальной ликвидации в Петах-Тикве

Два дня назад в Петах-Тикве была совершена попытка криминальной ликвидации. В результате инцидента два человека получили ранения в результате стрельбы, в то же время на соседней арене произошел взрыв, по-видимому, вызванный бомбой. На кадрах взрыва, снятых камерами наблюдения, видно, как внезапно вспыхивает большой пожар. Припаркованный автомобиль сгорел. В результате самого взрыва никто не пострадал.



Инцидент со стрельбой произошел на улице Бригадир Киша, угол Шмуэля Явниэли. Прибывшие на место происшествия команды MADA оказали медицинскую помощь двум мужчинам в возрасте 20 лет и эвакуировали их в больницу Бейлинсон с проникающими ранениями. Один из раненых - мотоциклист. По всей видимости, речь идет о покушении на жизнь криминального авторитета.



Очевидцы рассказали, что неизвестные стреляли в мужчину, и в это же время и недалеко от места стрельбы раздался взрыв. На место происшествия прибыли судебно-медицинские эксперты и полицейский детектив, и полиция начала расследование обстоятельств дела. Будет изучена связь между стрельбой и взрывом, произошедшим в то же время.