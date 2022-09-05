



Пакистану грозит новое наводнение

На юге Пакистана ожидается новое наводнение, поскольку уровень воды в озере Манчхар поднялся из-за сильных муссонных дождей.



Об этом сообщает Global News.



Метеорологи предсказали, что в ближайшие дни в регионе будут новые дожди, и власти призвали жителей деревень в районах, расположенных рядом с озером, эвакуироваться.



По их словам, подъем воды достиг опасного уровня и представляет угрозу для защитной дамбы и насыпи.



Как отмечается, озеро Манчхар является крупнейшим природным пресноводным озером в Пакистане и одним из крупнейших в Азии.