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Пакистану грозит новое наводнение
05.09.2022 00:24 Ольга Белозерова

Пакистану грозит новое наводнение

На юге Пакистана ожидается новое наводнение, поскольку уровень воды в озере Манчхар поднялся из-за сильных муссонных дождей. 

Об этом сообщает Global News.

Метеорологи предсказали, что в ближайшие дни в регионе будут новые дожди, и власти призвали жителей деревень в районах, расположенных рядом с озером, эвакуироваться. 

По их словам, подъем воды достиг опасного уровня и представляет угрозу для защитной дамбы и насыпи. 

Как отмечается, озеро Манчхар является крупнейшим природным пресноводным озером в Пакистане и одним из крупнейших в Азии. 

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