



Пакистанский террорист: мне приказали перерезать горло израильтянину



Появились новые подробности о покушении на Ицика Моше, бизнесмена, проживающего в Грузии.



Пакистанский террорист, арестованный службами безопасности Грузии, утверждал на следствии, что ему приказали убить Моше ножом: "Я получил приказ от иранцев перерезать ему горло, и я этого не боюсь. Я чувствую себя обычным солдатом на гражданской службе".



"Организации, пославшие меня, просили, чтобы я убил Моше ножом. Дважды я приходил ко входу в офисное здание Моше с большим ножом. Кроме того, я также попросил, чтобы мне прислали оружие для его убийства. Мне было приказано совершить убийство до 7 ноября"



Моше, который ранее возглавлял Израильско-грузинскую торговую палату, наряду с предпринимательской деятельностью в стране руководит организацией по защите интересов Израиля в Тбилиси. Он близок к нескольким израильским политикам, включая члена Ликуда Давида Битана. Ранее Моше был объектом попытки террористического нападения со стороны "Сил Кудс" и разведывательной организации Стражей революции.