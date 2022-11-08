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Пакистанские хакеры атаковали индийских госслужащих
08.11.2022 01:31 Евгения Маркова

Пакистанские хакеры атаковали индийских госслужащих

Хакерская группировка APT-36 из Пакистана провела фишинговую кампанию против индийских правительственных служащих. Преступники использовали рекламу Google и подставные веб-сайты, чтобы собирать с помощью троянского вируса учетные данные разных чиновников, сообщается на сайте американской компании Zscaler

По имеющимся в открытом доступе данным, хакерская группировка Transparent Tribe (APT-36), вероятно, работает на правительство Пакистана.

Именно они в 2020 году провели множество кибератак в 27 странах мира, тогда пострадали и индийские организации.

Злоумышленники использовали популярность приложения Kavach для кражи учетных данных. Это приложение используется пользователями с email-адресами в доменах «@gov.in» и «@nic.in» в качестве дополнительного уровня идентификации. Хакеры зарегистрировали новые домены с веб-страницами, которые выглядят как портал загрузки Kavach.

Вредоносные домены были вынесены на первые строчки поиска Google в Индии с помощью рекламы.

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