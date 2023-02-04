Пакистан заблокировал Википедию за "богохульный контент"
Согласно сообщениям СМИ в субботу, Пакистан заблокировал онлайн-энциклопедию "Википедия", после того, как она отказалась удалять оскорбительные или богохульные материалы.
Внесение Википедии в черный список произошло через несколько дней после того, как Управление телекоммуникаций Пакистана (PTA) на 48 часов снизило доступ к страницам Википедии, пригрозив заблокировать ее полностью, если контент, признанный "кощунственным" и "богохульным", не будет удален, сообщает газета The News.
"Решение может быть пересмотрено после того, как Википедия удалит кощунственный контент, который был выявлен регулирующим органом", — добавил представитель.
Представитель PTA заявил, что к Википедии обратились с просьбой заблокировать/удалить указанный контент путем направления уведомления.
Также была предоставлена возможность для слушания дела; однако платформа не удалила богохульный контент и проигнорировала требование пакистанских властей.
В субботу Фонд Викимедиа заявил, что он "не принимает решений о том, какой контент включать в Википедию или как этот контент поддерживается".
Он добавил, что это "предназначено для того, чтобы статьи были результатом объединения многих людей, чтобы определить, какая информация должна быть представлена на сайте, что приводит к более богатому содержанию и нейтральным статьям".
"Мы надеемся, что правительство Пакистана присоединится к Фонду Викимедиа в приверженности знаниям как праву человека и быстро восстановит доступ к Википедии и проектам Викимедиа, чтобы народ Пакистана мог продолжать получать знания и делиться ими с миром", — говорится в сообщении. .
Богохульство является деликатным вопросом в Пакистане, где большинство составляют мусульмане.