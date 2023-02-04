



Пакистан заблокировал Википедию за "богохульный контент"

Согласно сообщениям СМИ в субботу, Пакистан заблокировал онлайн-энциклопедию "Википедия", после того, как она отказалась удалять оскорбительные или богохульные материалы.



Внесение Википедии в черный список произошло через несколько дней после того, как Управление телекоммуникаций Пакистана (PTA) на 48 часов снизило доступ к страницам Википедии, пригрозив заблокировать ее полностью, если контент, признанный "кощунственным" и "богохульным", не будет удален, сообщает газета The News.

Press Release: PTA has degraded Wikipedia services in the country on account of not blocking / removing sacrilegious contents. pic.twitter.com/h6ZWuf8TnR — PTA (@PTAofficialpk) February 1, 2023

По сообщению газеты Dawn, представитель PTA Малахат Обейд заявил, что запрет был введен в первую очередь за несоблюдение приказов."Решение может быть пересмотрено после того, как Википедия удалит кощунственный контент, который был выявлен регулирующим органом", — добавил представитель.Представитель PTA заявил, что к Википедии обратились с просьбой заблокировать/удалить указанный контент путем направления уведомления.Также была предоставлена ​​возможность для слушания дела; однако платформа не удалила богохульный контент и проигнорировала требование пакистанских властей.В субботу Фонд Викимедиа заявил, что он "не принимает решений о том, какой контент включать в Википедию или как этот контент поддерживается".Он добавил, что это "предназначено для того, чтобы статьи были результатом объединения многих людей, чтобы определить, какая информация должна быть представлена ​​​​на сайте, что приводит к более богатому содержанию и нейтральным статьям"."Мы надеемся, что правительство Пакистана присоединится к Фонду Викимедиа в приверженности знаниям как праву человека и быстро восстановит доступ к Википедии и проектам Викимедиа, чтобы народ Пакистана мог продолжать получать знания и делиться ими с миром", — говорится в сообщении. .Богохульство является деликатным вопросом в Пакистане, где большинство составляют мусульмане.