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Пакистан: взрыв в мечети забрал жизни уже 87 человек
31.01.2023 11:45 Евгения Маркова

Пакистан: взрыв в мечети забрал жизни уже 87 человек

Число погибших в результате теракта в мечети в Пакистане выросло во вторник, 31 января, до 87 человек, сообщил представитель больницы, на следующий день после одного из крупнейших терактов в южноазиатской стране. .

Сотрудник больницы сообщил, что 87 человек погибли, 57 человек находятся на лечении, семеро из которых находятся в критическом состоянии.

Никто не взял на себя ответственность за теракт.

Пакистанские талибы, известные как "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП), объединяющие суннитские и сектантские исламистские группировки, отрицают свою причастность.
 

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