



Пакистан: взрыв в мечети забрал жизни уже 87 человек

Число погибших в результате теракта в мечети в Пакистане выросло во вторник, 31 января, до 87 человек, сообщил представитель больницы, на следующий день после одного из крупнейших терактов в южноазиатской стране. .



Сотрудник больницы сообщил, что 87 человек погибли, 57 человек находятся на лечении, семеро из которых находятся в критическом состоянии.



Никто не взял на себя ответственность за теракт.



Пакистанские талибы, известные как "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП), объединяющие суннитские и сектантские исламистские группировки, отрицают свою причастность.

