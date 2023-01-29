



Пакистан: по меньшей мере 10 детей погибли в результате опрокидывания лодки



По меньшей мере 10 детей погибли в воскресенье, 29 января, когда на северо-западе Пакистана перевернулась лодка с учащимися религиозной школы, сообщили официальные лица.



По словам местных властей в провинции Хайбер-Пахтунхва, где произошел несчастный случай, восемь студентов все еще считаются пропавшими без вести, а семеро раненых доставлены в больницу.



Районный комиссар Кохата Махмуд Аслам сказал, что около 50 учеников местной религиозной школы собрались возле озера Танда на пикник. По его словам, 25 человек решили поплавать на старой лодке, запрещенной к использованию властями. В результате лодка с детьми перевернулась и развлечение стало трагедией.



Согласно списку, предоставленному комиссаром, погибшим ученикам было от семи до 12 лет.



Пакистанские военные водолазы помогают в спасательных работах и продолжают поиск пропавших без вести детей.



Авария произошла в тот же день, что и автобусная авария на юге Пакистана, в результате которой погибло более 40 человек.

