



Пакистан отложил арест экс-премьера Имрана Хана, чтобы ослабить беспорядки

В среду пакистанский суд приказал полиции приостановить операцию по аресту бывшего премьер-министра Имрана Хана до четверга, что положило конец ожесточенным столкновениям, в ходе которых полицейские пытались разогнать сторонников Хана дубинками, водометами и слезоточивым газом, пишет Reuters.



Силы безопасности прекратили осаду дома Хана в восточном городе Лахор, ослабив политическую нестабильность в стране, которая борется с экономическим кризисом и ожидает помощи от Международного валютного фонда.



Операция по аресту Хана началась после того, как суд низшей инстанции в столице Исламабаде выдал против него ордер за нарушение приказа явиться в суд по обвинению в незаконной продаже государственных подарков, подаренных ему иностранными высокопоставленными лицами, когда он был премьер-министром с 2018 по 2022 год. .



В своем твите Хан сказал, что подписал "поручительство", которое гарантирует его явку в суд к крайнему сроку 18 марта, а старший помощник Фавад Чаудри сказал, что партия Хана, Пакистанская Техрик-и-Инсаф, попросила суд прекратить действия полиции.



Согласно списку, предоставленному министром информации Марриюмом Аурангзебом в прошлом году, подарки, подаренные Хану, включают семь часов, в том числе одни стоимостью 85 миллионов рупий (около 300 000 долларов).



В список также входят духи, украшения с бриллиантами и столовые сервизы. Хан отрицает правонарушения.



Судебное разбирательство против Хана началось после того, как он был отстранен от должности на парламентских выборах в начале прошлого года. С тех пор он проводил общенациональные акции протеста с требованием досрочных выборов, во время одной из которых был ранен.



Нынешний премьер-министр Шехбаз Шариф отклонил требования Хана, заявив, что выборы состоятся в соответствии с графиком в конце этого года.

Политическая борьба является обычным явлением в Пакистане, где ни один премьер-министр еще не отбыл свой полный срок и где военные находились у власти почти половину истории страны.

