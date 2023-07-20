



Падения БПЛА в России: сразу несколько случаев за день

В России 20 июля зафиксированы падения сразу нескольких беспилотных летательных аппаратов.



По данным Telegram-канала SHOT, вечером дрон рухнул на крышу веранды в детском лагере "Солнечный городок" в Новой Москве, из-за чего были эвакуированы 80 детей.



Еще один БПЛА приземлился на старую теплицу на территории недействующего тепличного комбината "Косино" в Москве. Аппарат нашел местный житель. Беспилотник экстренные службы забрали на экспертизу.



А ночью похожий случай произошел на аэродроме в Рязанской области. По данным Baza, после прогремевшего взрыва образовалась воронка диаметром 10 см, глубиной 1,5 см.