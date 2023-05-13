



Падение второго вертолета в Брянской области попало на видео

В сети показали видео с моментом падения второго вертолета за день в Брянской области.



Ролик распространил Telegram-канал SHOT.



Вертолет Ми-8 рухнул в Унечском районе рядом с поселком Волкустичи в Брянской области, в 70 км от госграницы РФ. По предварительным данным, все члены экипажа погибли.



В свою очередь, Telegram-канал Baza сообщает, в результате падения двух вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 в области погибли в общей сложности девять российских военных.



Первый Ми-8 рухнул в Клинцах. На борту находились два человека, оба погибли.



Следом недалеко от украинской границы потерпел крушение истребитель Су-34. Позже стало известно о крушениях второго Ми-8 и еще одного истребителя.



