Падение ракеты в Сдот-Негев: на месте работают саперы
Полиция и саперы работают на месте падения ракеты на открытой местности в Сдот-Негев.
Правоохранители призвали население оставаться вблизи бомбоубежищ из-за возможности новых ракетных обстрелов из Газы.
Также жителей призвали подчиняться распоряжениям Службы тыла и не приближаться к месту падения ракеты.
Напомним, что в результате атаки осколочные ранения получили три пастуха. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще двое получили ранения средней степени тяжести.