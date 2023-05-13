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Падение ракеты в Сдот-Негев: на месте работают саперы
13.05.2023 15:21 Алина Груднева

Падение ракеты в Сдот-Негев: на месте работают саперы

Полиция и саперы работают на месте падения ракеты на открытой местности в Сдот-Негев.

Правоохранители призвали население оставаться вблизи бомбоубежищ из-за возможности новых ракетных обстрелов из Газы.

Также жителей призвали подчиняться распоряжениям Службы тыла и не приближаться к месту падения ракеты.

Напомним, что в результате атаки осколочные ранения получили три пастуха. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще двое получили ранения средней степени тяжести.
 

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