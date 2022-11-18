



Падение ракеты в Польше. Дуда заявил, что инцидент может повториться

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ситуация с падением ракеты на территории страны может повториться, и Варшава должна быть готова к этому.



Такое заявление Дуда сделал во время выступления в городе Жешув, сообщает "Укринформ".



"К сожалению, в некотором смысле мы должны быть готовы к тому, что ситуации, связанные с разными несчастными случаями в результате войны, могут повториться. Я надеюсь, что такого не будет, и мы делаем все возможное, чтобы такого не произошло", - заявил лидер Польши.



Анджей Дуда отметил, что от такой ситуации, которая произошла в Пшеводуве, сложно защититься. По его словам, эксперты утверждают, что ни одна система ПВО не успела бы перехватить ту ракету.