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Падение ракеты в Польше. Дуда заявил, что инцидент может повториться
18.11.2022 19:00 Ольга Белозерова

Падение ракеты в Польше. Дуда заявил, что инцидент может повториться

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ситуация с падением ракеты на территории страны может повториться, и Варшава должна быть готова к этому.

Такое заявление Дуда сделал во время выступления в городе Жешув, сообщает "Укринформ".

"К сожалению, в некотором смысле мы должны быть готовы к тому, что ситуации, связанные с разными несчастными случаями в результате войны, могут повториться. Я надеюсь, что такого не будет, и мы делаем все возможное, чтобы такого не произошло", - заявил лидер Польши.

Анджей Дуда отметил, что от такой ситуации, которая произошла в Пшеводуве, сложно защититься. По его словам, эксперты утверждают, что ни одна система ПВО не успела бы перехватить ту ракету. 

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