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Падение девушки со скалодрома: задержан руководитель парка развлечений
23.05.2023 13:41 Алина Груднева

Падение девушки со скалодрома: задержан руководитель парка развлечений

Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия, в ходе которого при падении с 10-метровой высоты в парке развлечений под Иерусалимом пострадала 15-летняя девушка.

Инцидент произошел на скалодроме в кибуце Кирьят-Анавим.

Правоохранители задержали руководителя парка развлечений. Его доставили на допрос.

Между тем, состояние госпитализированной девушки остается тяжелым. Она получила множественные травмы при падении.

Устанавливается, соблюдались ли меры безопасности в парке развлечений.
 

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