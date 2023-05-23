



Падение девушки со скалодрома: задержан руководитель парка развлечений

Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия, в ходе которого при падении с 10-метровой высоты в парке развлечений под Иерусалимом пострадала 15-летняя девушка.



Инцидент произошел на скалодроме в кибуце Кирьят-Анавим.



Правоохранители задержали руководителя парка развлечений. Его доставили на допрос.



Между тем, состояние госпитализированной девушки остается тяжелым. Она получила множественные травмы при падении.



Устанавливается, соблюдались ли меры безопасности в парке развлечений.

