Падение девушки со скалодрома: задержан руководитель парка развлечений
Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия, в ходе которого при падении с 10-метровой высоты в парке развлечений под Иерусалимом пострадала 15-летняя девушка.
Инцидент произошел на скалодроме в кибуце Кирьят-Анавим.
Правоохранители задержали руководителя парка развлечений. Его доставили на допрос.
Между тем, состояние госпитализированной девушки остается тяжелым. Она получила множественные травмы при падении.
Устанавливается, соблюдались ли меры безопасности в парке развлечений.