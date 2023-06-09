



Падение БПЛА в Воронеже: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после падения беспилотника на жилой дом в Воронеже.



Об этом говорится в заявлении СК РФ.



Уточняется, что попадание БПЛА классифицировали как теракт, "совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия".



Инцидент произошел утром, 9 июня. В результате падения дрона были повреждены конструкции здания и близлежащее частное домовладение. По данным СК РФ, в результате происшествия пострадали три человека.