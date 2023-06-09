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09.06.2023 13:43 Алина Груднева

Падение БПЛА в Воронеже: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после падения беспилотника на жилой дом в Воронеже.

Об этом говорится в заявлении СК РФ.

Уточняется, что попадание БПЛА классифицировали как теракт, "совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия".

Инцидент произошел утром, 9 июня. В результате падения дрона были повреждены конструкции здания и близлежащее частное домовладение. По данным СК РФ, в результате происшествия пострадали три человека.

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