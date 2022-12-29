



"Падение беспилотника ВСУ". В Энгельсе убиты три офицера

В Энгельсе простились с тремя офицерами, погибшими 26 декабря "после падения обломков сбитого украинского беспилотника".



Епископ Пахомий провел заупокойное богослужение в храме во имя пророка Божии Илии в Летном городке, сообщает Покровская епархия.



До этого у Вечного огня прошла гражданская панихида. В церемонии прощания приняли участие губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов, командир 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии, гвардии полковник Николай Варпахович, командир 121-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, гвардии полковник Олег Скитский, близкие, сослуживцы и друзья погибших.



Военный караул произвел салют тремя залпами. После гражданского прощания состоялось отпевание погибших.



Вчера сайт Покровской епархии назвал имена офицеров – это гвардии майор Андрей Воронов, старшие лейтенанты Максим Ануфриенко и Александр Пампухин.