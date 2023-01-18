



Пациент напал на персонал больницы в Иерусалиме

В среду вечером пациент Французской больницы в Иерусалиме совершил нападение на медицинский персонал.



Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на полицию.



Предварительное расследование показало, что подозреваемый, пациент больницы, не был удовлетворен уровнем своего ухода и поэтому напал на сотрудников, в том числе на врача, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь.



Подозреваемый, 37-летний житель Шуафата, был доставлен в отделение полиции для допроса.

