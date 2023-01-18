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Пациент напал на персонал больницы в Иерусалиме
18.01.2023 20:37 Ольга Белозерова

Пациент напал на персонал больницы в Иерусалиме

В среду вечером пациент Французской больницы в Иерусалиме совершил нападение на медицинский персонал.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на полицию.

Предварительное расследование показало, что подозреваемый, пациент больницы, не был удовлетворен уровнем своего ухода и поэтому напал на сотрудников, в том числе на врача, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь.

Подозреваемый, 37-летний житель Шуафата, был доставлен в отделение полиции для допроса.
 

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