Пациент напал на персонал больницы в Иерусалиме
В среду вечером пациент Французской больницы в Иерусалиме совершил нападение на медицинский персонал.
Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на полицию.
Предварительное расследование показало, что подозреваемый, пациент больницы, не был удовлетворен уровнем своего ухода и поэтому напал на сотрудников, в том числе на врача, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь.
Подозреваемый, 37-летний житель Шуафата, был доставлен в отделение полиции для допроса.