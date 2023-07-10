



ПА угрожает Al-Jazeera из-за “несбалансированного” освещения

Сообщается, что Палестинская администрация пригрозила принять меры против катарской телесети Al-Jazeera из-за ее “несбалансированного” освещения палестинских дел, особенно израильской военной операции в Дженине. Угроза была включена в письмо, отправленное в штаб-квартиру канала в Дохе Набилем Абу Рудайне, палестинским министром информации и пресс-секретарем главы ПА Махмуда Аббаса.



Письмо появилось в арабских СМИ после того, как Al-Jazeera взяла интервью у нескольких палестинцев, которые раскритиковали ПА и ее силы безопасности. В письме Al-Jazeera обвинялась в “пренебрежении правилами профессиональной работы при работе с палестинским портфолио и освещении новостей ПА, особенно последней оккупационной агрессии против Дженина и его лагеря беженцев”, “несбалансированности и неспособности канала придерживаться объективности”. Также в нем утверждалось, что репортажи Al-Jazeera по палестинской проблеме могут “навредить гражданскому миру и структуре общества”.



“Поэтому мы возлагаем на вас ответственность и уведомляем вас, что мы будем вынуждены принять необходимые меры в соответствии с законом, если ваш канал продолжит свое приближение”, – предупредил Абу Рудайне в письме.



Ряд групп, представляющих палестинских журналистов в Газе, выразили обеспокоенность угрозой и обвинили ПА в “подстрекательстве” против Al-Jazeera.





Мостефа Суаг, исполняющий обязанности генерального директора Al-Jazeera Media Network, отверг обвинения ПА в письме, которое также появилось в социальных сетях. По его словам, хотя телеканал “приветствует конструктивную критику, направленную на сохранение точности и профессионализма, он был “удивлен” письмом, в котором не упоминается конкретный инцидент.



“В этом контексте мы хотели бы подтвердить приверженность Al-Jazeera своей редакционной политике и нежелание ее менять в результате какого-либо давления или угрозы с любой стороны”, – заявил Суаг.