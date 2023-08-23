



Озвучена одна из версий крушения самолета Пригожина

В российских СМИ одной из версий крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Тверской области назвали теракт.



По данным Telegram-канала Shot, бизнес-джет Embraer Legacy 600 пропал с радаров в 18:20.



Уточняется, что диспетчеры безуспешно пытались связаться с членами экипажа, после чего оповестили о пропаже самолета органы ПВО.



А тем временем, питерское издание "Фонтанка" сообщает со ссылкой на свой источник, что близкое окружение до сих пор не может дозвониться до Пригожина, который, по версии "Росавиации", числился среди пассажиров.