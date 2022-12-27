



Ozon: "Система "висит" по всей России

"Система "висит" по всей России, выдавать заказы не можем. Извините" - с такими оправданиями сталкиваются пользователи системы Ozon в РФ.



Огромные очереди, мат на складах и у пунктов выдачи - из-за массового сбоя в системе работы Ozon.



Настоящий хаос творится со вчерашнего дня. Сотрудники говорили, что неполадки продлятся недолго, всё временно. Журналисты проекта Baza решили проверить, так ли это, и сгоняли в столичные пункты. Они сообщают : если вы собирались забрать подарки для близких, то спешите огорчаться — большинство точек работают еле-еле. На местах буквально ад. У некоторых клиентов даже случалась истерика. Как и у работников, которые не могут принять бесконечно поступающий товар.