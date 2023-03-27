



Ожесточенные столкновения в Сдероте и Иерусалиме

Вечером, 27 марта, на акции протеста в Сдероте произошли ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией.



Правоохранители пытаются разогнать массовый митинг против правовой реформы.



Также столкновения произошли возле парка "Сакер" в Иерусалиме. Информация об арестах пока что не поступала.



