Новости » Происшествия
Ожесточенные столкновения в Сдероте и Иерусалиме
27.03.2023 21:20 Алина Груднева

Ожесточенные столкновения в Сдероте и Иерусалиме

Вечером, 27 марта, на акции протеста в Сдероте произошли ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией.

Правоохранители пытаются разогнать массовый митинг против правовой реформы.

Также столкновения произошли возле парка "Сакер" в Иерусалиме. Информация об арестах пока что не поступала.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы