Ожесточенные столкновения в Сдероте и Иерусалиме
Вечером, 27 марта, на акции протеста в Сдероте произошли ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией.
Правоохранители пытаются разогнать массовый митинг против правовой реформы.
Также столкновения произошли возле парка "Сакер" в Иерусалиме. Информация об арестах пока что не поступала.
הפגנת תומכי הרפורמה בירושלים: עימותים אלימים בין מוחים לשוטרים— חדשות 13 (@newsisrael13) March 27, 2023
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