Ответственность за теракт в "Крокусе" на себя взял ИГИЛ

Как сообщает издание The New York Times, теракт в московском концертном зале “Крокус” совершило афганское подразделение ИГИЛ Вилаят Хорасан (ИГИЛ-К). Причем The New York Times, так же как и телеканал CBS, сообщает об этом со ссылкой на чиновников Белого дома.



Напомним, пару недель назад чиновники США передали россиянам разведданные о готовящейся атаке, а также разместили соответствующее предупреждение на сайте своего посольства в Москве. Кроме того, посольства сразу нескольких стран попросили своих граждан немедленно покинуть территорию России в связи с этим.



По словам источника The New York Times, ИГИЛ довольно активна в России.

После относительного затишья она пытается усилить свои внешние атаки.



Известна также первичная реакция “говорящих голов” Кремля на произошедшее. Так Медведев, не проведя никакого расследования, начал уверенно заявлять об ответе Киеву. А олигарх Маловфеев и вовсе предложил сбросить на Украину ядерную бомбу.



В свою очередь США заявили, что Украина не имеет никакой причастности к произошедшей трагедии. Это заявление Джона Кирби опубликовал “Голос Америки”. На что Захарова сказала, что США “не имеют права выдавать кому-либо индульгенции”.



Андрей Юсов, спикер ГУР Украины, выступил вчера по многим каналам и стал участником нескольких международных стримов, где заявил, что Украина не имеет абсолютно никакого отношения к произошедшей трагедии.



И только Путин, чей народ, похоже, пережил второй “Норд Ост”, молчит и никак не комментирует произошедшее.