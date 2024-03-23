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Ответственность за теракт в "Крокусе" на себя взял ИГИЛ
23.03.2024 07:29 MIGnews.com

Ответственность за теракт в "Крокусе" на себя взял ИГИЛ

Как сообщает издание The New York Times, теракт в московском концертном зале “Крокус” совершило афганское подразделение ИГИЛ Вилаят Хорасан (ИГИЛ-К). Причем The New York Times, так же как и телеканал CBS, сообщает об этом со ссылкой на чиновников Белого дома. 

Напомним, пару недель назад чиновники США передали россиянам разведданные о готовящейся атаке, а также разместили соответствующее предупреждение на сайте своего посольства в Москве. Кроме того, посольства сразу нескольких стран попросили своих граждан немедленно покинуть территорию России в связи с этим. 

По словам источника The New York Times, ИГИЛ довольно активна в России.
После относительного затишья она пытается усилить свои внешние атаки.

Известна также первичная реакция “говорящих голов” Кремля на произошедшее.  Так Медведев, не проведя никакого расследования, начал уверенно заявлять об ответе Киеву. А олигарх Маловфеев и вовсе предложил сбросить на Украину ядерную бомбу.

В свою очередь США заявили, что Украина не имеет никакой причастности к произошедшей трагедии. Это заявление Джона Кирби опубликовал “Голос Америки”. На что Захарова сказала, что США “не имеют права выдавать кому-либо индульгенции”.

Андрей Юсов, спикер ГУР Украины, выступил вчера по многим каналам и стал участником нескольких международных стримов, где заявил, что Украина не имеет абсолютно никакого отношения к произошедшей трагедии.

И только Путин, чей народ, похоже, пережил второй “Норд Ост”, молчит и никак не комментирует произошедшее. 


 

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