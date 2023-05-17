



Отрубил руку и хотел расчленить: жестокое убийство украинки в Таиланде

Польского бизнесмена арестовали в Таиланде после того, как он пытался расчленить девушку из Украины. Об этом сообщает The Sun.



24-летняя модель Алена Савченко была замечена в кондоминиуме Key Sathon-Charoenraj в бангкокском районе Банг Кхо Лаем с 25-летним Яном Ежи Лагода-Филипповым, 29 апреля.



На кадрах с камер наблюдения внутри здания видно, как пара улыбается и разговаривает, когда они вместе шли по коридору.



На отдельном кадре камеры видеонаблюдения, снятом через пару дней, видно как Лагода-Филиппов ждет лифт с чемоданом, но Савченко рядом с ним не было.



Позже в тот же день с руководителем дома и охранником связался водитель такси, который сообщил, что гражданин Польши попросил его отвезти в какое-либо казино. Но, находясь в машине, 25-летний мужчина воспользовался функцией Google Translate на своем телефоне, чтобы попросить таксиста помочь ему разрубить тело девушки в обмен на 44 доллара.



Водитель высадил своего пассажира в отеле и позвонил руководству, чтобы сообщить о тревожном поведении Лагоды-Филиппова. Он добавил, что мужчина выглядел пьяным.



Затем сотрудники многоквартирного дома проникли в квартиру пары на 32-м этаже и обнаружили на кровати бездыханное окровавленное тело модели.



Сообщается, что украинка получила множественные ножевые ранения, в том числе одно от шеи до левого плеча, которое чуть не обезглавило ее.



Лицо Савченко было окровавлено, а левая рука отрублена по запястье.



Вызванная на место полиция обнаружила рядом с телом жертвы окровавленную двухметровую пилу.



Следователи заявили, что, по их мнению, 24-летняя модель была мертва примерно за 24 часа до ее обнаружения. Будет проведено вскрытие, чтобы установить точную причину смерти.



Подполковник полиции Понгпун Фонхарн сообщил, что Лагода-Филиппов пытался бежать из Таиланда, когда его задержали в провинции Са Кео на границе с Камбоджей.



