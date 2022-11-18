



Отрезали ухо за кражу: Трем жителям Тайбе предъявят обвинения

Трем жителям Тайбе предъявят обвинения в том, что они отрезали ухо мужчине на том основании, что он якобы украл у них 200 шекелей.



Детективы полицейского участка в Тайбе начали расследование около двух недель назад после получения сообщения о мужчине, на которого напали возле городского кафе. Владелец заведения и его друзья заподозрили мужчину в том, что он нашел и завладел счетом в 200 шекелей, сообщает Jerusalem Post.



По данным следствия, трое мужчин в возрасте от 29 до 37 лет схватили подозреваемого в краже, загнали его обратно в кафе и угрожали оружием, говоря, что если он не вернет деньги, они отрежут ему ухо. Мужчина отрицал, что совершил кражу, и подозреваемые отрезали ему ухо ножницами.



