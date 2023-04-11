



Отравления в Иране: Сотни школьниц пострадали на выходных

В Иране в течение выходных симптомы отравления имели сотни девушек школьного возраста, двадцать из которых находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает DW .



Сотни школьниц в нескольких провинциях Ирана обратились с симптомами отравления медикам.



По состоянию на понедельник, 10 апреля, в критическом состоянии находится по меньшей мере два десятка девушек. Официального подтверждения этих данных пока не было.



Родители пострадавших по-прежнему жалуются на отсутствие информации и обвиняют власть в бездействии.



С ноября прошлого года более 1000 девушек стали жертвами отравлений в учебных заведениях Ирана. Пока неизвестно, кто именно стоит за этими отравлениями, являются ли они умышленными, но некоторые политики подозревают радикальные религиозные группировки, выступающие против права женщин на образование.



По мнению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, отравление школьниц в Иране должно караться смертью.



12 марта МИД Ирана сообщил о задержании 100 человек в связи с делом об отравлении школьниц.

