



Отравления шаурмой в Иркутской области: число пострадавших возросло до 101

Число отравившихся шаурмой в иркутском Братске выросло до 101 человека, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев всвоем Telegram-канале.



"Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме", — написал он.



Губернатор добавил, что тяжелых случаев отравления не было, а семь пострадавших уже выписали из больницы.



По словам Кобзева, специалисты регионального Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование. Они сообщили, что в кафе нарушали процесс приготовления блюд и условия хранения продуктов, там не было условий для соблюдения личной гигиены работников.



В начале прошлой недели в Братске зафиксировали массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу", сейчас заведение закрыто Роспотребнадзором. Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", владельца кафе отправили под домашний арест.



Как сообщают российские СМИ, массовое отравление шаурмой произошло в том же кафе, что и четыре года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо.



