



Отравление в элитном ресторане в Тель-Авиве: госпитализированы две беременные



Министерство здравоохранения начало расследование после госпитализации двух беременных женщин, обедавших в роскошном ресторане "Тополопомпо" в Тель-Авиве.



Существует опасение, согласно которому речь идет о пищевом отравлении. В министерстве сообщили, что в управвление здравоохранения в районе Тель-Авива поступило сообщение о подозрении на пищевое отравление в ресторане, и по данному факту было начато расследование. В управлении подчеркнули, что им пока достоверно неизвестно, что произошло и что дело находится в стадии расследования.