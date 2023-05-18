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Отравление лошадей национальной сборной: подозревается теракт
18.05.2023 17:43 Наталья Богинская

Отравление лошадей национальной сборной: подозревается теракт

Отравление произошло на конной ферме в Раанане в центральной части Израиля, пострадало более дюжины лошадей. Это привело к тому, что животные пропустили национальные соревнования.

“Ущерб неописуем. Я катаюсь с 6 лет и никогда не видела такого ужаса”, – сказала Даниэлла Эрлихман, которая должна была участвовать в конкурсе. “Лошади просто лежат и не могут двигаться. Четыре лошади находятся в очень тяжелом состоянии”.

“Не может быть, чтобы это была работа наших конкурентов. Это спорт, построенный на людях, которые любят животных, дать такой яд, чтобы убить животное, – такое наездник никогда бы не сделал", – считает Эрлихман.

“В чемпионате должны были участвовать десять лошадей. Целый год мы тренировались, чтобы выйти на высокий уровень, а теперь все пошло насмарку”, – сокрушается она. 

“Начато расследование, виноват ли завод, который отказывается от ответственности, или лицо, которое сделало это намеренно? Не исключается возможность теракта. Это может быть любой из этих вариантов”, – сообщила спортсменка. “Я в шоке, что люди могут таким образом навредить животным".

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