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Отравление газом в пиццерии в Беэр-Шеве: жертвой оказался владелец
19.05.2023 12:14 Алина Груднева

Отравление газом в пиццерии в Беэр-Шеве: жертвой оказался владелец

Погибшим в результате отравления угарным газом в пиццерии в Беэр-Шеве оказался владелец заведения, 66-летний Хаим Атиас.

По данным 12-канала израильского ТВ, его сын Миша, который был партнером своего отца, также пострадал в результате вчерашнего инцидента.

Его госпитализировали в больницу. Также вчера были госпитализированы еще восемь человек.

"Мы прибыли на место происшествия с большим количеством машин скорой помощи и увидели сложную картину: пострадавшие, надышавшиеся газом, лежали, некоторые из них были на ногах", — сообщили в MDA.

По словам очевидцев, сначала они подумали, что это было нападение. Один из свидетелей рассказал, что увидел, как женщина-медик бежала на место происшествия. В этот момент он заметил, что на полу лежат люди. Мужчина почувствовал запах газа и испугался, что будет взрыв.

 

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