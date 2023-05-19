



Отравление газом в пиццерии в Беэр-Шеве: жертвой оказался владелец

Погибшим в результате отравления угарным газом в пиццерии в Беэр-Шеве оказался владелец заведения, 66-летний Хаим Атиас.



По данным 12-канала израильского ТВ, его сын Миша, который был партнером своего отца, также пострадал в результате вчерашнего инцидента.



Его госпитализировали в больницу. Также вчера были госпитализированы еще восемь человек.



"Мы прибыли на место происшествия с большим количеством машин скорой помощи и увидели сложную картину: пострадавшие, надышавшиеся газом, лежали, некоторые из них были на ногах", — сообщили в MDA.



По словам очевидцев, сначала они подумали, что это было нападение. Один из свидетелей рассказал, что увидел, как женщина-медик бежала на место происшествия. В этот момент он заметил, что на полу лежат люди. Мужчина почувствовал запах газа и испугался, что будет взрыв.



