Отравление газом в Беэр-Шеве: предварительные результаты расследования
Массовое отравление в пиццерии в Беэр-Шеве было вызвано угарным газом.
Предварительными результатами расследования поделились в пожарно-спасательной службе.
Уточняется, что речь не идет об утечке, как предполагалось изначально.
"Отравление монооксидом углерода происходит при вдыхании, а поскольку он бесцветен и не имеет запаха, его присутствие в воздухе очень трудно заметить, он смертелен и чрезвычайно опасен", — сказано в сообщении.
Напомним, что 60-летний мужчина скончался, а еще девять человек находятся в больнице.