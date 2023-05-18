



Отравление газом в Беэр-Шеве: предварительные результаты расследования

Массовое отравление в пиццерии в Беэр-Шеве было вызвано угарным газом.



Предварительными результатами расследования поделились в пожарно-спасательной службе.



Уточняется, что речь не идет об утечке, как предполагалось изначально.



"Отравление монооксидом углерода происходит при вдыхании, а поскольку он бесцветен и не имеет запаха, его присутствие в воздухе очень трудно заметить, он смертелен и чрезвычайно опасен", — сказано в сообщении.



Напомним, что 60-летний мужчина скончался, а еще девять человек находятся в больнице.

