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Отравление газом в Беэр-Шеве: предварительные результаты расследования
18.05.2023 20:10 Алина Груднева

Отравление газом в Беэр-Шеве: предварительные результаты расследования

Массовое отравление в пиццерии в Беэр-Шеве было вызвано угарным газом.

Предварительными результатами расследования поделились в пожарно-спасательной службе.

Уточняется, что речь не идет об утечке, как предполагалось изначально.

"Отравление монооксидом углерода происходит при вдыхании, а поскольку он бесцветен и не имеет запаха, его присутствие в воздухе очень трудно заметить, он смертелен и чрезвычайно опасен", — сказано в сообщении.

Напомним, что 60-летний мужчина скончался, а еще девять человек находятся в больнице.
 

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