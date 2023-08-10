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Отравившая людей пирогом со смертоносными грибами рыдает, что невиновна
10.08.2023 14:51 Алина Груднева

Отравившая людей пирогом со смертоносными грибами рыдает, что невиновна

В Австралии женщина, убившая троих человек говяжьим пирогом со смертоносными грибами, со слезами на глазах заверяет, что не виновна.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Она накормила четверых людей пирогом с бледной поганкой. Трое из них погибли от отравления, четвертый попал в больницу в тяжелом состоянии.

Повар Эрин Паттерсон отрицает, что во время приготовления пирога добавила смертоносные грибы.

Она накормила этим блюдом родственников, которых позвала на "встречу примирения", чтобы наладить с ними отношения.

Выступая перед журналистами она опровергла все обвинения в свой адрес, заверив, что "любила" своих родственников. Полиции они сказала, что купила грибы в местном магазине. Правоохранители проверяют версию о том, что отравление было непредумышленным.

 

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