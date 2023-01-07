



Откуда такой выродок?: Рогозин покопался в родословной Максима Галкина

Бывший вице-премьер РФ, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подключился к скандалу вокруг шоумена Максима Галкина и его высказываний в поддержку Украины. Поправляющийся после ранения Рогозин в соцсети порассуждал о семье артиста, признанного в РФ иноагентом, и пришел к выводу, что ближайшие родственники Галкина являются настоящими патриотами в его понимании.



В своем телеграм-канале Рогозин пишет, что отец артиста Александр Галкин был начальником Главного бронетанкового управления Минобороны СССР и РФ, занимал этот пост с 1987 по 1996 год. Галкин-старший дослужился до генерал-полковника, стал лауреатом Государственной премии и даже был депутатом Госдумы в 1998-2000 годах.



"Достойный и уважаемый человек", - пишет Рогозин.



Брат Максима Галкина - Дмитрий - с 2006 года возглавляет частную компанию, "которая является партнером государства в области оснащения Вооруженных сил".



"Откуда же ты такой выродок, Максим?" - завершает пост Рогозин.