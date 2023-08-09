



Открыли стрельбу из винтовок М-16. Подробности двойного убийства бедуинов

“У них было две винтовки М-16, и они начали стрелять в нас из окна машины”. Так заявил сегодня утром (в среду) в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве молодой человек, получивший ранения средней тяжести в результате стрельбы, в которой погибли его брат и еще один молодой человек из Рахата на шоссе №40 на юге страны недалеко от перекрестка Лехавим.



Неизвестные убили Ибрагима Шейха аль-Эйда и Шарифа Шейха аль-Эйда и ранили брата Шарифа. Медики и санитары MDA эвакуировали пострадавших в критическом состоянии в больницу, но там врачи были вынуждены констатировать смерть Ибрагима и Шарифа - обоим было по 20 лет.



В ходе поисков на открытой местности, недалеко от дороги №310, был обнаружен сгоревший автомобиль, из которого, предположительно, велась стрельба. Предварительное расследование показало, что причиной стрельбы стал конфликт между семьей молодых людей - шейха аль-Эйда - и криминальным кланом Абу Латиф.