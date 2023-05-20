



Отклонена апелляция Навального по его иску к Yves Rocher

Апелляционный суд города Ренн отклонил апелляцию оппозиционного российского политика Алексея Навального по иску к компании Yves Rocher. Об этом сообщает Agence France-Presse.



Адвокат россиянина Ульям Бурдон назвал такое решение “совершенно непонятным”.



Иск против Yves Rocher во французский суд Навальный и его брат Олег подали в 2019 году. Они обвинили российскую “дочку” компании в клевете и соучастии в фабрикации их уголовного дела. В 2021 году иск был отклонен в первой инстанции.



Братьев Навальных обвинили в хищении средств у “Ив Роше” в 2012 году. Обвинение утверждало, что они обманом навязали компании свои посреднические услуги в сфере логистики. Алексей Навальный получил 3,5 года условно и пять лет испытательного срока, Олег Навальный – 3,5 года реального лишения свободы.



В 2020 году, когда Навальный находился на лечении в Германии после отравления “Новичком”, российские правоохранительные органы обвинили его в нарушении условий испытательного срока. Когда в январе 2021 года политик вернулся в РФ, его задержали прямо в аэропорту, после чего суд заменил ему наказание на реальный срок.



После этого против Навального были возбуждены еще несколько уголовных дел.