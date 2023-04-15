



Отец умершего от коллапса легких подростка: у него были большие планы

Умерший 15 апреля от коллапса легких подросток Мидан Келлер в последние дни находился в сознании.



Об этом в интервью 12-му каналу израильского ТВ рассказал его отец Ярив.



По словам мужчины, подросток, попавший в больницу после того, как покурил электронную сигарету, жаловался, что место, к которому были присоединены трубки от аппарата жизнеобеспечения, постоянно чесалось.



Буквально на этой неделе мальчик отпраздновал свое 16-летие. По словам его отца, у подростка были большие планы на будущее.



"Последние несколько дней он был в сознании, мы все время разговаривали. Мы планировали поездку на квадроцикле в Эйлат. У него были планы на ближайшее будущее. За три минуты до того, как это произошло, я вышел из его палаты. Я пошел поесть и попросил медсестру в отделении присмотреть за ним. Через 2-3 минуты я услышал крики и побежал посмотреть, что случилось", - отметил Ярив Келлер.



Оставшийся в палате мальчик отключился от аппарата ЭКМО. По словам его отца, для того, чтобы отсоединились трубки, достаточного одного легкого движения.