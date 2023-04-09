



Отец сестер, убитых в теракте: уверен, что справедливость восторжествует

Дочери раввина Лео Ди, 20-летняя Майя и 15-летняя Рина, были убиты, когда палестинские боевики открыли огонь по их машине, в результате чего она врезалась в обочину шоссе. Затем террористы снова открыли огонь по машине, убив двух сестер и тяжело ранив их мать.



“Мы опечалены нынешней политической напряженностью в Израиле, вызванной отсутствием доверия к его первому религиозному сионистскому правительству”, — говорит Ди.



“Некоторые думают, что религиозное правительство будет подавлять права меньшинств и станет тоталитарным”, — говорит он в заявлении для британской газеты The Telegraph.



“Но в Израиле это не представляет опасности, поскольку религиозные евреи просто верят в баланс между любовью и справедливостью. Со своей стороны, мы почувствовали теплые объятия любви со стороны евреев в Израиле и за его пределами, и мы уверены, что справедливость восторжествует”, — говорит он.



Протесты против спорной судебной реформы правительства в субботу вечером, 8 апреля, начались с минуты молчания в память о сестрах Ди, а также о гражданине Италии Алессандро Парини, 35-летнем адвокате из Рима, который был убит в результате теракта в Тель-Авиве.



Похоронят сестер Ди на кладбище поселения Кфар-Эцион.



