



Отец семейства подложил бомбу

Нисим Мосли подозревается по делу о закладке взрывного устройства вместе с тремя своими сообщниками. Инцидент произошел около шести месяцев назад, и с тех пор Мосли и трое были арестованы и освобождены, но расследование против них продолжается.



“Отец” преступной семьи Нисим Мосли и трое его сообщников подозреваются в причастности к инциденту с закладкой бомбы, произошедшему полгода назад. Все четверо были ранее арестованы и отпущены, но следствие против них продолжается, а их телефоны конфискованы полицией до дальнейшего уведомления. Мосли и его соратников подозревают в том, что они планировали нанести вред своему деловому конкуренту.



Мосли-старший - знакомая полиции фигура, а его сыновья Йосси, Эли и Шай, бежавшие в Южную Африку, считаются мишенями национального подразделения по международным расследованиям Лахав 433 и центрального подразделения окружной полиции Тель-Авива. Семья Мосли сколотила большую часть своего богатства благодаря ларькам на оптовом рынке и игорным клубам на юге Тель-Авива.



Защитник Нисима, адвокат Шахар Хацрони, недавно обратился в мировой суд Ришон Ле-Циона с требованием вернуть конфискованное у него оборудование, но следователи возразили и попросили оставить предметы у себя до принятия окончательного решения относительно просьбы адвоката. В ближайшее время суд обсудит запрос полиции по этому вопросу.