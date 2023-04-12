



Отец погибших в районе Арава: они потеряли контроль над машиной

Отец погибших на юге: они потеряли контроль над машиной



Нини Ашур, отец Майян и Шахар, погибших в результате наводнения в Араве, рассказал о случившемся в интервью порталу walla.



По его словам, семья ехала на двух машинах, чтобы провести второй праздник Песах в Эйлате, когда на район, где они ехали, обрушился сильный дождь. "По дороге мы разделились, они ехали по трассе №40, а потом попали в потоп. Мой сын потерял управление машиной, а моя дочь даже смогла в последнюю минуту сообщить нам местоположение", - сказал он.



"Мы сделали все, что можно было сделать. Они просто попали в ситуацию", - сказал отец. "Я не знаю, почему они решили ехать по этой дороге, но так захотела жестокая судьба. Из-за погоды невозможно было добраться до заблокированного участка, условия были невозможными". Отец также сказал, что его маленький сын тоже должен был сесть в машину, в которой ехали Майян и Шахар, но в итоге решил остаться с родителями.