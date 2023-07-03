



Отец погибшего солдата приговорен к 13,5 годам за попытку убийства



Окружной суд Иерусалима сегодня, 3 июля, приговорил Коби Струга, признанного виновным в покушении на убийство своей любовницы. Он также признан виновным в препятствовании судебному разбирательству. Струг приговорен к 13,5 годам тюремного заключения, условному сроку и выплате компенсации истице.



Струг потерял своего сына Шахара Заля, служившего в подразделении "Дувдеван" в марте 2018 года. Шахар погиб в результате случайного выстрела. Покушение на убийство произошло в августе 2020 года. Коби Струг избил свою любовницу Л., с которой у него были тайные отношения в течение 12 лет.





Окружная прокуратура Иерусалима требовала приговорить Струга к 15 годам тюремного заключения, условному сроку и существенной компенсации заявителю. Прокуратура подчеркнула, что Струг планировал убийство расчетливо и изощренно, с “леденящим кровь хладнокровием”, и его планы только случайно не осуществились.

