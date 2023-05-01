



Отец подозреваемый в убийстве жены и двух малышей: я ничего не делал

Мировой суд Петах-Тиквы продлил арест Мухаммада Масарва , жителя Тайбе.



30-летний Масарва подозревается в убийстве своей жены Бараа (26 лет) и двух их маленьких детей, Амира и Адама, двух лет и полутора лет. Масарава отрицает приписываемую ему вину.



На допросе он заявил, что вернулся домой с братом, и они нашли его жену и детей мертвыми. В начале слушания подозреваемый сказал: "Я ничего не делал".



Масарва подозревается в том, что сегодня ночью он зарезал малыша и ребенка в их кроватках, а жену убил на кухне их дома. Накануне семья еще находилась на экскурсии в Тверии - в которую она прибыла после отдыха в Эйлате.



На сегодняшнем слушании представитель полиции заявил, что, что "у нас есть доказательства, которые связывают его с убийством". Мы получили сообщение об этом деле в 2:30 утра. Мы прибыли на место происшествия, там были подозреваемый и его семья".



Адвокат Гай Эйн Цви, представляющий подозреваемого от имени общественной защиты, заявил на слушаниях, что Масарва не переодевался и на нем не было следов крови. Погибшая никогда не подавала на него жалобу в полицию, в семье не было случаев семейного насилия", - добавил он.