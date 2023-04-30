



Отец подозреваемой в гибели младенца - охранник, погибший в Дельфинариуме



Яна Блюм, водитель, подозреваемая в неосторожном убийстве в результате ужасной аварии на шоссе №40 - дочь охранника Дельфинариума, погибшего в результате теракта 22 года назад.



Ян Блюм работал охранником в "Дольфи" - клубе на пляже Тель-Авива, и ему было 25 лет, когда он был убит в 2001 году во время теракта. Два года назад Яна написала на своей странице в Facebook в 20-ю годовщину нападения: "Как жизнь может измениться в одно мгновение".



Ян репатриировался в Израиль из Украины всего за полгода до атаки, жил в Рамат-Гане и работал охранником в "Дольфи". Он был доставлен в больницу с тяжелой травмой головы и в состоянии клинической смерти.



Сегодня утром (в воскресенье) после того, как ее имя было разрешено опубликовать, стало известно, что водитель, ехавший за Яной Блюм, позвонил в полицию до аварии и сообщил, что она ехала зигзагообразно и опасно, сообщает КАН.



Арест 25-летней Яны Блюм из Ришон Ле-Циона был продлен до понедельника. Ее обвиняют в убийстве по неосторожности, вождении в пьяном виде и под воздействием наркотиков. В прошлом она уже попадалась на вождении в нетрезвом виде, и ее лишали прав.