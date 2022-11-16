



Отец известного израильского певца арестован с десятками килограмм кокаина



Пять израильтян, включая отца известного певца, были арестованы для допроса подразделением по борьбе с международной преступностью по подозрению в ввозе в Израиль десятков килограммов кокаина.



Скрытое расследование этого дела под прикрытием началось несколько месяцев назад, после того как в отдел поступила оперативная информация, указывающая на намерение подозреваемых ввезти наркотик контрабандой.



Согласно подозрениям, они приобрели его в одной из стран Южной Америки и спрятали на корабле, который направлялся в Израиль. Когда судно вошло в территориальные воды Израиля, полиция начала скрытно следить за ним, а когда оно приблизилось к порту Хайфы, было принято решение провести рейд при содействии таможенных и налоговых органов. В ходе рейда были обнаружены упаковки кокаина на миллионы шекелей.



Вчера детективы провели рейд в доме пятерых подозреваемых, искали улики и находки, и по окончании операции все пятеро были переданы для допроса в Лахав 433. Мировой суд Ришон Ле Циона продлил срок содержания под стражей всех пятерых до 24 ноября.