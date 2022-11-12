



Отец изнасилованной 10-летней девочки: мы подожжем страну



Отец изнасилованной 10-летней девочки: мы подожжем страну



Отец 10-летней девочки, подвергшейся сексуальному нападению в своем доме на юге страны, в интервью каналу КАН подверг резкой критике решение прокуратуры и суда назначить только 5 лет тюремного заключения молодому бедуину, напавшему на его дом.



Отец сказал: "Мы подожжем страну, тут все - как в сказке про голого короля. Я говорю это сейчас от имени девочки. Полиция и государство меня не интересуют. Если вы не измените политику, здесь будет большой бардак. В этих системах отсутствует логика, отсутствует мораль".



Приговор, вынесенный злоумышленнику, - пять лет тюремного заключения и штраф в размере 70 000 шекелей. На фоне общественной критики приговора, окружной суд в Беэр-Шеве опубликовал полный перечень причин, послуживших основанием для вынесения приговора 17-летнему насильнику. Судьи привели ряд факторов, которые, по их мнению, действовали частично в пользу смягчения наказания, а частично - в пользу его отягчения.



Судьи заявили, что "по сей день, по сути, подсудимый не смог углубиться и проявить сочувствие к страданиям несовершеннолетней в этом инциденте". Кроме того, они подчеркнули серьезность действий обвиняемого и назвали их "воплощением кошмара каждого родителя". Они также упомянули тот факт, что даже после жестокого нападения злоумышленник вернулся и совершил дополнительные преступления против собственности, спустя несколько дней после инцидента.