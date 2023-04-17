



Отец и дочь из Израиля арестованы за попытку сутенерства украинок

Двое израильтян - отец и дочь - были арестованы за заговор с целью привезти украинских женщин в Израиль и эксплуатировать их в качестве проституток, сообщил в понедельник пресс-секретарь израильской полиции. Арест стал кульминацией четырехмесячного расследования следственного отдела полиции Lahav 433.



По версии следствия, преступная парочка связывалась с этими женщинами через Telegram и давала им инструкции о том, как въехать в Израиль и пройти пограничный контроль.



41-летний отец, проживающий в Тель-Авиве, и его 22-летняя дочь, живущая в Хайфе, были доставлены для допроса, и их содержание под стражей в полиции было продлено на восемь дней после судебного заседания.



Российское вторжение в Украину спровоцировало увеличение торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации в Израиле .



В настоящее время Израиль находится на втором из трех уровней по торговле людьми в отчете Государственного департамента США о торговле людьми за 2022 год. В отчете говорится, что Израиль не соблюдает минимальные стандарты по искоренению торговли людьми, но прилагает значительные усилия для помощи жертвам, открывая приюты и предоставляя широкий спектр немедленных и долгосрочных услуг по уходу и реабилитации. Однако правительство не выполнило минимальные стандарты и не сделало достаточно для расследования и привлечения к уголовной ответственности торговцев "живым товаром".

