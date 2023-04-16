



Отец и дочь арестованы за вывоз женщин из Украины с целью проституции

Сегодня утром, 16 апреля, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями в следственном отделе Лахав 433 арестовали отца и дочь по подозрению в заговоре с целью доставки женщин из Украины в Израиль с целью проституции.



В результате расследования возникло подозрение, что эти двое в сговоре работали над доставкой женщин в Израиль. Подозреваемая связывалась с женщинами через платформу Telegram и инструктировала женщин до их прибытия в Израиль о том, как успешно въехать в страну, не вызвав подозрений у сотрудников пограничного контроля.



В ходе расследования также выяснилось, что подозреваемая помогала своему отцу в интимной связи с теми женщинами, которые приехали в Израиль.

