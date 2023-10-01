Отдыхающие оказались в ловушке на американских горках в Ришон-ле-Ционе – видео
Согласно сообщениям в социальных сетях, десятки посетителей парка развлечений застряли на американских горках в парке SuperLand в Ришон-ле-Ционе.
Промежуточные дни Суккота – одни из самых загруженных дней в году для парка.
По данным новостного сайта Ynet, остановка продолжалась несколько минут после того, как кто-то из участников поездки нажал на аварийный тормоз, а затем движение продолжилось в обычном режиме.
אימה בפארק: עשרות נתקעו על רכבת הרים בסופרלנד | תיעוד@hadasgrinberg pic.twitter.com/UjQK2EVm9z— כאן חדשות (@kann_news) October 1, 2023