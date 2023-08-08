Отчет: сотни законных владельцев оружия в Израиле представляют угрозу
В Израиле 566 законных владельцев оружия представляют опасность как для себя, так и для окружающих их людей.
По данным "Кан", об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения.
Согласно данным, собранным в июле, минимум 677 единиц оружия принадлежали израильтянам, которые не получили лицензию.
Всего в стране около 150 тысяч человек являются владельцами огнестрельного оружия, использование которого не контролируется. Число частных владельцев выросло на 3000 с 2021 по 2022 год.
Более того, количество убитых в результате стрельбы женщин в Израиле удвоилось с 2019 по 2022 год.